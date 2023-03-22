Пономарев: «Видимо, Талалаев подумал, что он великий, и полез в команду, которая ничего из себя не представляет»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера «Торпедо».

«Я ожидал такой исход. Талалаев совершил ошибку. Я вообще с ним в хороших отношениях и знаю его, как грамотного специалиста. Но он, видимо, подумал, что он великий. Он полез в команду, которая ничего из себя не представляет. Андрей думал, что поднимет их. Но нет, это невозможно практически. Ну, Бесков Константин Иванович, может быть, и мог сделать такое. Он из любого дерьма делал конфетку. Но Талалаев все-таки не такого уровня», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Пономарева.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.