Агент Дивеева заявил, что игрок может восстановиться раньше срока

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о восстановлении футболиста.

Ранее стало известно, что Дивеев пропустит месяц из-за травмы, полученной в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0)

«Игорь восстанавливается. Месяц — это ориентировочный срок. Возможно, он вернется в строй и раньше», — сказал Еремин «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за ЦСКА 14 матчей, забил один гол и отдал ожну результативную передачу. Он пропустил большую часть матчей из-за травмы.