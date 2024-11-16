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Пономарев — о Гуарирапе и Койта: «Мячом они не владеют, игру они не понимают»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал игру нападающих армейского клуба Сауля Гуарирапы и Секу Койта.

«Гуарирапа и Койта — это футболисты не уровня РПЛ. Ну что это такое? Мячом они не владеют, мысли никакой у них нет. Игру они не понимают. Они просто бегут, как оловянные солдатики. Буратины какие-то!» — цитирует Пономарева Legalbet.

За 19 матчей ЦСКА во всех турнирах в текущем сезоне 24-летний Койта забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

22-летний Гуарирапа, присоединившийся к армейцам 12 сентября, не сумел отметиться результативными действиями в 12 матчах.

Источник: Legalbet
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
Секу Койта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
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24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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Факел – Динамо
 - : -
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