Аленичев исключил появление в «Спартаке» нового Черенкова в ближайшие 20 лет

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, когда в составе красно-белых появится новый Федор Черенков.

«Я сам себе часто этот вопрос задавал. Ответ у меня простой: в ближайшее время это исключено. Думаю, в ближайшие лет 20 такой игрок вряд ли появится. Человек обладал такой техникой, такими нестандартными действиями... И мы не должны забывать о человеческих качествах. Вряд ли такой человек появится в ближайшие годы. Мне бы хотелось ошибаться, но я сомневаюсь», — сказал Аленичев «СЭ».

13 ноября на «Лукойл Арене» прошел матч памяти Федора Черенкова, который посетило более 17,5 тысячи человек.