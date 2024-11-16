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Сегодня, 12:33

Аленичев исключил появление в «Спартаке» нового Черенкова в ближайшие 20 лет

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, когда в составе красно-белых появится новый Федор Черенков.

«Я сам себе часто этот вопрос задавал. Ответ у меня простой: в ближайшее время это исключено. Думаю, в ближайшие лет 20 такой игрок вряд ли появится. Человек обладал такой техникой, такими нестандартными действиями... И мы не должны забывать о человеческих качествах. Вряд ли такой человек появится в ближайшие годы. Мне бы хотелось ошибаться, но я сомневаюсь», — сказал Аленичев «СЭ».

13 ноября на «Лукойл Арене» прошел матч памяти Федора Черенкова, который посетило более 17,5 тысячи человек.

Дмитрий Аленичев
Федор Черенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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