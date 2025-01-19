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Сегодня, 21:39

Источник: «Ростов» и Тугарев решили расторгнуть контракт

Алина Савинова
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«Ростов» и полузащитник Роман Тугарев достигли договоренности о расторжении контракта, сообщает «РБ Спорт».

Последний матч в составе ростовчан в РПЛ 26-летний футболист провел осенью 2023 года. Во второй половине прошлого сезона он играл на правах аренды в «Торпедо», а позже выступал за «Ростов-2». Всего на счету Тугарева 74 матча за южную команду, в которых он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате России с 26 очками. Команда Валерия Карпина на 13 очков отстает от лидирующего «Краснодара».

Источник: РБ Спорт
Роман Тугарев
Футбол
ФК Ростов
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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