Источник: «Ростов» и Тугарев решили расторгнуть контракт

«Ростов» и полузащитник Роман Тугарев достигли договоренности о расторжении контракта, сообщает «РБ Спорт».

Последний матч в составе ростовчан в РПЛ 26-летний футболист провел осенью 2023 года. Во второй половине прошлого сезона он играл на правах аренды в «Торпедо», а позже выступал за «Ростов-2». Всего на счету Тугарева 74 матча за южную команду, в которых он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате России с 26 очками. Команда Валерия Карпина на 13 очков отстает от лидирующего «Краснодара».