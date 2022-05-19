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Вендел подчеркнул, что будет играть за «Зенит» в следующем сезоне

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» сказал, что не чувствует никакого давления из Бразилии.

— Многие болельщики боятся, что из-за отстранения от еврокубков «Зенит» покинут легионеры. Для тебя или для других бразильцев это может стать причиной для ухода? — вопрос Венделу.

— Я никуда не уйду из «Зенита», это точно. Съезжу в отпуск в Бразилию, наберусь сил — и вернусь в Петербург готовиться к следующему сезону.

Вендел во&nbsp;время празднование чемпионства &laquo;Зенита&raquo;. Вендел: «У нас отняли мечту, отобрав Лигу чемпионов. Но я никуда не уйду из «Зенита»

— То есть ты будешь играть в «Зените» в следующем сезоне?

— Да.

— А что говорят твои родные и друзья из Бразилии по поводу ситуации вокруг России? Ловрена, например, на родине призывают уйти из «Зенита», а на бразильцев нет давления?

— Как и любой родитель, моя мама в принципе всегда беспокоится обо мне, особенно когда я живу и играю далеко от дома. Но никакого давления я не чувствую, все спокойно.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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