Вендел подчеркнул, что будет играть за «Зенит» в следующем сезоне

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» сказал, что не чувствует никакого давления из Бразилии.

— Многие болельщики боятся, что из-за отстранения от еврокубков «Зенит» покинут легионеры. Для тебя или для других бразильцев это может стать причиной для ухода? — вопрос Венделу.

— Я никуда не уйду из «Зенита», это точно. Съезжу в отпуск в Бразилию, наберусь сил — и вернусь в Петербург готовиться к следующему сезону.

— То есть ты будешь играть в «Зените» в следующем сезоне?

— Да.

— А что говорят твои родные и друзья из Бразилии по поводу ситуации вокруг России? Ловрена, например, на родине призывают уйти из «Зенита», а на бразильцев нет давления?

— Как и любой родитель, моя мама в принципе всегда беспокоится обо мне, особенно когда я живу и играю далеко от дома. Но никакого давления я не чувствую, все спокойно.