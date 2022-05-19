Вендел назвал конкурентов «Зенита». В их числе «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» отметил, что в сезоне-2022/23 сине-бело-голубым будет трудно защитить титул чемпионов России.

— В чем эволюционировал «Зенит» за этот год? — вопрос Венделу.

— Мы стали еще сильнее ментально, еще лучше отладили тактические взаимодействия. И прибавили в борьбе, в неуступчивости.

— Тактически «Зенит» стал разнообразнее. Это повлияло на успех?

— Безусловно. Мы всегда стремимся к тому, чтобы повышать качество командной игры.

— Ты видишь конкурентов в будущем? Способен ли «Зенит» тоже выиграть 10 титулов подряд, как «Бавария»?

— В России много сильных клубов — «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак». Но, как я уже сказал, если мы сохраним нашу нацеленность на победу в каждом матче и концентрацию на конечной цели, нас никто не остановит.