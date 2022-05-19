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Вендел назвал конкурентов «Зенита». В их числе «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Вендел назвал главных конкурентов питерского клуба в новом сезоне
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» отметил, что в сезоне-2022/23 сине-бело-голубым будет трудно защитить титул чемпионов России.

— В чем эволюционировал «Зенит» за этот год? — вопрос Венделу.

— Мы стали еще сильнее ментально, еще лучше отладили тактические взаимодействия. И прибавили в борьбе, в неуступчивости.

— Тактически «Зенит» стал разнообразнее. Это повлияло на успех?

— Безусловно. Мы всегда стремимся к тому, чтобы повышать качество командной игры.

Вендел во&nbsp;время празднование чемпионства &laquo;Зенита&raquo;. Вендел: «У нас отняли мечту, отобрав Лигу чемпионов. Но я никуда не уйду из «Зенита»

— Ты видишь конкурентов в будущем? Способен ли «Зенит» тоже выиграть 10 титулов подряд, как «Бавария»?

— В России много сильных клубов — «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак». Но, как я уже сказал, если мы сохраним нашу нацеленность на победу в каждом матче и концентрацию на конечной цели, нас никто не остановит.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
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Вендел: «Кому не хочется завоевать 10 чемпионств подряд? Для этого «Зенит» трудится»

Вендел подчеркнул, что будет играть за «Зенит» в следующем сезоне
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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