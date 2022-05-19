Вендел: «Кому не хочется завоевать 10 чемпионств подряд? Для этого «Зенит» трудится»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» признался, что считает своей лучшей игрой уходящего чемпионата матч 13-го тура с «Динамо» (4:1), в котором бразилец забил победный мяч.

— Год назад ты говорил, что твой лучший матч в «Зените» — с ЦСКА в марте 2021-го. Какой матч этого сезона ты считаешь лучшим для себя? — вопрос Венделу.

— Домашнюю игру против «Динамо», когда мы выиграли 4:1, а я забил один из голов.

— Какие вообще критерии хорошего матча для игрока, у которого основная задача — не забивать голы и не отбивать мячи?

— Я всегда доволен, если на протяжении всех 90 минут сохраняю концентрацию и холодную голову и помогаю команде своими действиями. Стараюсь, чтобы так было в каждой игре, потому что занимаюсь самым любимым делом в жизни.

— Алексей Сутормин сказал, что «Зенит» делает все, чтобы быть похожим на «Баварию». Ты видишь схожие черты между этими клубами?

— Ну а кто не хочет быть бессменным футбольным лидером на протяжении многих лет? Кому не хочется завоевать 10 чемпионств подряд, кто не мечтает об этом? Для этого мы и трудимся на тренировках.