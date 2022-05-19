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Вендел: «Кому не хочется завоевать 10 чемпионств подряд? Для этого «Зенит» трудится»

Полузащитник «Зенита» Вендел назвал свой лучший матч в уходящем сезоне
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Макаров и Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» признался, что считает своей лучшей игрой уходящего чемпионата матч 13-го тура с «Динамо» (4:1), в котором бразилец забил победный мяч.

— Год назад ты говорил, что твой лучший матч в «Зените» — с ЦСКА в марте 2021-го. Какой матч этого сезона ты считаешь лучшим для себя? — вопрос Венделу.

— Домашнюю игру против «Динамо», когда мы выиграли 4:1, а я забил один из голов.

— Какие вообще критерии хорошего матча для игрока, у которого основная задача — не забивать голы и не отбивать мячи?

— Я всегда доволен, если на протяжении всех 90 минут сохраняю концентрацию и холодную голову и помогаю команде своими действиями. Стараюсь, чтобы так было в каждой игре, потому что занимаюсь самым любимым делом в жизни.

— Алексей Сутормин сказал, что «Зенит» делает все, чтобы быть похожим на «Баварию». Ты видишь схожие черты между этими клубами?

— Ну а кто не хочет быть бессменным футбольным лидером на протяжении многих лет? Кому не хочется завоевать 10 чемпионств подряд, кто не мечтает об этом? Для этого мы и трудимся на тренировках.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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