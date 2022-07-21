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Полузащитник «Зенита» Кравцов перейдет в «Сочи»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем полузащитника петербургского клуба Кирилла Кравцова. По его словам, 20-летний россиянин перейдет в «Сочи».

«Кирилл Кравцов отправляется в «Сочи», — приводит слова Медведева ТАСС. — Это трансфер с безусловным правом обратного выкупа».

В прошедшем сезоне Кравцов провел 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Источник: https://tass.ru/sport/15273655
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