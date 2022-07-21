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Сегодня, 13:13

«Зенит» планирует подписать левого центрального защитника до закрытия летнего трансферного окна

Алексей Еремин
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб планирует приобретение игрока на позицию левого центрального защитника до закрытия летнего трансферного окна.

«Единственная позиция, на которой может появиться новый игрок, — это левый центральный защитник, — сказал Медведев. — Время до закрытия трансферного окна еще есть. Будем смотреть, варианты есть. Но слухи и спекуляции мы комментировать не будем», — цитирует ТАСС Медведева.

В летнее трансферное окно «Зенит» подписал контракт с защитником «Сочи» Родригао, форвардом сочинского клуба Матео Кассьеррой и полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым. Также в результе двусторонней аренды с «Корантиансом» клуб пополнили Иван Куарежма да Силва и Густаво Мантуан в обмен на форварда Юри Алберто.

Источник: https://tass.ru/sport/15273725
Зелимхан Бакаев
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Густаво Мантуан
Иван Куарежма
Юри Алберто
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