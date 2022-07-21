«Зенит» планирует подписать левого центрального защитника до закрытия летнего трансферного окна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб планирует приобретение игрока на позицию левого центрального защитника до закрытия летнего трансферного окна.

«Единственная позиция, на которой может появиться новый игрок, — это левый центральный защитник, — сказал Медведев. — Время до закрытия трансферного окна еще есть. Будем смотреть, варианты есть. Но слухи и спекуляции мы комментировать не будем», — цитирует ТАСС Медведева.

В летнее трансферное окно «Зенит» подписал контракт с защитником «Сочи» Родригао, форвардом сочинского клуба Матео Кассьеррой и полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым. Также в результе двусторонней аренды с «Корантиансом» клуб пополнили Иван Куарежма да Силва и Густаво Мантуан в обмен на форварда Юри Алберто.