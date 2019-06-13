Полузащитник Закиров перешел в "Рубин"

"Рубин" подписал контракт с полузащитником Камилем Закировым, информирует пресс-служба клуба. Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на четыре года.

Закиров выступал за молодежные команды "Краснодара" и "Анжи". 1 марта 2019 года в составе махачкалинского клуба дебютировал в РПЛ, впоследствии отыграл в премьер-лиге во всех весенних матчах, отметился одним голом.

20-летний полузащитник Камиль Закиров подписал четырехлетний контракт с "Рубином"! 🙌🏻



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