16:42 | Футбол — РПЛ

Полузащитник Закиров перешел в "Рубин"

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"Рубин" подписал контракт с полузащитником Камилем Закировым, информирует пресс-служба клуба. Соглашение с  20-летним игроком рассчитано на четыре года.

Закиров выступал за молодежные команды "Краснодара" и "Анжи". 1 марта 2019 года в составе махачкалинского клуба дебютировал в РПЛ, впоследствии отыграл в премьер-лиге во всех весенних матчах, отметился одним голом.

Все о трансферах – здесь

Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/8991

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