Мендес: «Я пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Гонсалес»

Полузащитник Виктор Мендес поделился эмоциями после перехода из «Унион Эспаньолы» в ЦСКА.

В четверг, 28 июля, московский клуб объявил о подписании контракта с 22-летним чилийцем на три года с возможностью продления.

«Я очень рад быть здесь, — сказал Мендес в интервью пресс-службе армейцев. — Первые впечатления у меня очень хорошие. Сегодня я уже смог познакомиться с командой. Я чувствую себя очень счастливым. Я там, где хотел быть. Переговоры были сложными. Но затем они продвинулись. Этот переход — очень важный шаг для меня. Я надеюсь, мой трансфер откроет дверь в ЦСКА для других чилийских игроков. Я знаю, что здесь играл Марк Гонсалес. Я также знаю, что он становился чемпионом. Я пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Гонсалес. Я хочу произвести хорошее впечатление и вырасти как игрок».

В нынешнем сезоне Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Также полузащитник провел три встречи за сборную Чили.

После двух туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.