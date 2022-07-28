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Мендес: «Я пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Гонсалес»

Чилийский полузащитник Мендес заявил, что хочет стать чемпионом в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Виктор Мендес поделился эмоциями после перехода из «Унион Эспаньолы» в ЦСКА.

В четверг, 28 июля, московский клуб объявил о подписании контракта с 22-летним чилийцем на три года с возможностью продления.

«Я очень рад быть здесь, — сказал Мендес в интервью пресс-службе армейцев. — Первые впечатления у меня очень хорошие. Сегодня я уже смог познакомиться с командой. Я чувствую себя очень счастливым. Я там, где хотел быть. Переговоры были сложными. Но затем они продвинулись. Этот переход — очень важный шаг для меня. Я надеюсь, мой трансфер откроет дверь в ЦСКА для других чилийских игроков. Я знаю, что здесь играл Марк Гонсалес. Я также знаю, что он становился чемпионом. Я пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Гонсалес. Я хочу произвести хорошее впечатление и вырасти как игрок».

В нынешнем сезоне Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Также полузащитник провел три встречи за сборную Чили.

После двух туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/8236
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
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Кр. Советов – Торпедо
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