Автор победного гола в ворота «Зенита» Кангва: «Хочу поблагодарить бога за то, что мы сегодня выиграли»
Полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
«Я хочу поблагодарить бога за то, что мы сегодня выиграли. Без его помощи этого бы не случилось. Если говорить по игре, «Зенит» — сильная команда с сильным подбором игроков. Мы прекрасно это понимали, боролись до самого конца матча. Благодаря нашему желанию мы одержали победу», — сказал в эфире «Матч Премьер» Кангва.
Кангва стал автором победного гола в матче против «Зенита», замбиец забил на 90-й минуте встречи.
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