Гисдоль: «Слышал о Слуцком. У него хорошее реноме»
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
«Хотели бы показать те задумки, которые мы практиковали на тренировке. Постараемся воплотить это в жизнь, — отметил Гисдоль в эфире «Матч Премьер». — Однако понимаю, что три тренировки недостаточно для того, чтобы все подготовить. Но мы с оптимизмом настроены на игру. По крайней мере, игроки оставили позитивное впечатление.
Что могу сказать о Слуцком? Лично я с ним не знаком, однако слышал о нем из новостей. Он пользуется здесь популярностью, у него хорошее реноме".
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