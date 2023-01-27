Полузащитник «Торпедо» Рязанцев считает, что первые матчи РПЛ после паузы решат вопрос борьбы за выживание

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал сборы команды и оценил шансы в борьбе за выживание в РПЛ.

— Как вам сборы в Тамбове?

— Это выбор тренера. Нам дали расписание сборов. Мы, например, в прошлом году зимой первый сбор проходили в Москве. Когда-то занимались в манеже, иногда были пробежки на улице. Тамбов — это первый сбор, он больше подготовительный. Главный тренер сказал, что он был для того, чтобы в Турции всех подвести к общему знаменателю по физическому состоянию.

— Как оцените сбор в Турции? Насколько готовы?

— Был функциональный сбор. Были тренировки с мячами и игра с «Аланией». Будем надеяться, что к официальным играм с «Акроном» и «Краснодаром» будем готовы.

— Какой настрой на весеннюю часть сезона?

— Очень важно будет хорошо стартовать. У нас будет 4-5 туров для того, чтобы набрать достаточное количество очков, чтобы быть в борьбе за выживание, — сказал Рязанцев «СЭ».

После 17 туров «Торпедо» занимает последнее в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.