Защитник «Зенита» Караваев: «Сейчас нам нельзя оступаться»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящих матчах петербургской команды.

— Впереди у «Зенита» домашняя серия из трех матчей — с «Крыльями Советов», «Спартаком» и «Краснодаром». Какие мысли и ощущения перед играми?

— Естественно, надо играть только на победу. Тем более в Кубке, проходить дальше. Сейчас нам нельзя оступаться, только побеждать. Идем с отставанием в одно очко от «Краснодара», нужно догонять, — сказал Караваев «СЭ».

После 22 туров «Зенит» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. 4 апреля сине-бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов».