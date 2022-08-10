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Кавазашвили о Мешкове : «Если «Спартак» проиграет «Сочи», будет скандал»

Кавазашвили предрекает судейский скандал в случае поражения «Спартака» от «Сочи»
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение судьи Виталия Мешкова на матч 5-го тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые сыграют с «Сочи».

«Помню, что у «Спартака» были претензии к Мешкову. Уверен, что любой арбитр не будет преднамеренно ошибаться в чью-то пользу, тем более в начале сезона. Они хотят получать назначение в следующих матчах, поэтому будут внимательно работать на каждой игре. Какая разница, какой судья? Команда должна, в первую очередь, играть. А если команда обвиняет арбитра в поражении, то она не играет в свой футбол. Думаю, что скандал будет если проиграет «Спартак», руководство клуба будет недовольно. «Сочи» тоже будет возмущаться, если грубая ошибка судьи сыграет решающую роль на результате игры», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 14 августа в Москве. Начало — 20.00 (мск).

Анзор Кавазашвили
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