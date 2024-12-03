Маркиньос — об погибшем отце: «Надеюсь, он смотрит на меня с небес и гордится тем, что я играю за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос в комментарии «СЭ» рассказал, как пережил смерть отца.

«Я не могу забыть своего отца. Это человек, который всегда со мной, он очень сильно повлиял на мою жизнь. Человек, о котором я сейчас не могу говорить спокойно — ком к горлу подкатывает... Я всегда о нем думаю. Все это очень сложно забыть. Надеюсь, он смотрит на меня с небес, помогает мне, гордится тем, что я играю за «Спартак» и приношу пользу этой команде», — сказал Маркиньос «СЭ».

В сентябре отец 25-летнего полузащитника попал в ДТП на мотоцикле.

На счету бразильца три голевые передачи в 20 матчах за «Спартак» в этом сезоне.