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Сегодня, 13:39

Батраков и Гладышев вошли в список претендентов на премию «Первая пятерка»

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Стали известны претенденты на ежегодную премию «Первая пятерка». Ее вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшим молодым игрокам года в РПЛ.

На награду были номинированы Алексей Батраков («Локомотив»), Ярослав Гладышев («Динамо» Москва), Данила Козлов («Краснодар»), Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Локомотив») и Владислав Шитов («Крылья Советов»).

В список номинантов могут попасть только футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее трети матчей своей команды в РПЛ.

Победителем премии «Первая пятерка» в 2023 году стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Источник: ДФЛ
Алексей Батраков
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 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
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 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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