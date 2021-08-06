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Полузащитник «Спартака» Игнатов заявил, что ему подходит философия Руя Витории

19:39
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о самой комфортной позиции на поле и о философии Руя Витории.

«Самая комфортная позиция на поле? Там, где меня сейчас использует Руй Витория, — ближе к атаке, в роли «десятки», — цитирует Игнатова 6 августа официальный сайт клуба. —  Я не против того, чтобы помогать обороне, но нравится делать это выше.

Философия нынешнего тренера мне подходит: контроль мяча, игра в короткий и средний пас, открывания за спину. Это все то, с чем я отлично знаком еще с Академии: мы всегда играли в контроль, в прессинг, старались действовать с позиции силы.

«Спартак» — команда, которая должна и с «Крыльями Советов», и с «Зенитом» играть первым номером».

21-летний футболист в текущем сезоне провел три матча за «Спартак» во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-08-06-mikhail_ignatov_filosofiya_ruya_vitorii_znakoma_mne_so_spartakovskoy_akademii/

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Евгений Петров все материалы автора

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