Стукалов считает, что «Уфа» потеряла очки в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал итог матча третьего тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Вы сами видели, что у нас было три хороших момента, которые надо было реализовывать и доводить матч до победы, — сказал Стукалов в эфире канала «Матч премьер». — Считаю, что мы потеряли очки.

За второй тайм «Локомотив» ударил два раза. В первый раз выручил Саша (Беленов — Прим. «СЭ»). Во второй раз — надо разобраться, почему не блокировали. Надо было забивать свои моменты и доводить игру до победы. Главное, что мы сдвинулись с мертвой точки».

У хозяев с пенальти отличился Олег Иванов, у гостей — Виталий Лисакович. «Локо» провел второй тайм в меньшинстве после удаления Дмитрия Баринова.