Зорин: «Спартак» при Станковиче может добиться самых высоких результатов»
Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин рассказал о перспективах команды под руководством Деяна Станковича.
«Безусловно, есть ощущение, что «Спартак» при Станковиче может добиться самых высоких результатов. Мы все этого хотим. У нас отличная команда и тренерский штаб. Думаю, нам по силам достичь больших результатов в этом сезоне», — цитирует Зорина Legalbet.
После 16 туров «Спартак» с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 8 баллов.
Источник: Legalbet
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|38
|
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|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
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|16
|9
|4
|3
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|31
|
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|16
|9
|4
|3
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|
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|5
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|20
|
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|3
|7
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|16
|
12
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|3
|9
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|
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|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
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|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
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30 тур
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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