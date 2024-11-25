Черников объяснил, почему старается не общаться с журналистами

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, почему ограничил общение с журналистами.

«С интервью у меня как-то был неприятный случай. Мы пообщались с журналистом, через несколько дней я читаю текст в интернете и мне не нравится, как его перефразировали. Там было много того, чего я не говорил. Интервью сделали так, как выгодно журналистам. Мне это очень сильно не понравилось, поэтому теперь стараюсь ограничивать общение», — цитирует Черникова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 20 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, отличившись одним голом.