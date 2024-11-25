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25 ноября, 23:27

Мохеби считает, что Азмун может вернуться в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби ответил на вопрос о возможном возвращении своего соотечественника Сердара Азмуна в РПЛ.

«Да, я общаюсь с Сердаром Азмуном. Он — мой хороший друг, почти как брат. Мы с ним постоянно на связи. Сейчас он играет в ОАЭ, летом Сердар принял решение переехать в этот чемпионат. Ему там комфортно. По поводу его возвращения в Россию мы с ним не общались. Может быть, в будущем он надумает вернуться, но сейчас он находится в зоне комфорта. В Эмиратах у него все здорово: зарплата, условия, футбол. Но я, конечно, хотел бы, чтобы Азмун вернулся в РПЛ. Было бы круто поиграть с ним в одном чемпионате», — приводит слова Мохеби Legalbet.

29-летний Азмун летом перешел из «Байера» в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. В текущем сезоне он провел 13 матчей за эмиратскую команду, забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу. Ранее иранец выступал в РПЛ за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

Источник: Legalbet
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
Мохаммад Мохеби
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2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
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