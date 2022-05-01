Хлусевич: «Спартак» очень плохо начал матч с «Крыльями». Будем разбираться, в чем причина»
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал итог матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
«С чем связаны два разных тайма в исполнении «Спартака»? Сейчас не могу сказать. Действительно, два разных тайма, — цитирует Хлусевича Sport24. — Очень плохо начали. Будем разбираться, в чем причина. С «Рубином» была похожая ситуация, тоже провели плохой первый тайм».
Также футболист рассказал, что Ваноли сказал команде в перерыве.
«Что конкретно говорил, не скажу. Естественно, Ваноли нам указал на ошибки, подсказал, как их исправить. Джикии и Жиго не будет в игре против «Урала»? Пока не думал об этом, но знаю, что они пропустят. У нас есть футболисты, которые могут их заменить», — добавил Хлусевич.
21-летний полузащитник поделился мнением и о жеребьевке БЕТИСИТИ Кубка России.
«Приятно. Почему? С главным тренером «Енисея» Вадимом Гараниным я начинал в молодежке «Арсенала». Буду рад с ним встретиться», — отметил Хлусевич.
Благодаря победе над «Крыльями Советов» «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ, набрав 34 очка в 27 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0