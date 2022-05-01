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Хлусевич: «Спартак» очень плохо начал матч с «Крыльями». Будем разбираться, в чем причина»

Хлусевич заявил, что «Спартак» очень плохо начал матч с «Крыльями»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал итог матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«С чем связаны два разных тайма в исполнении «Спартака»? Сейчас не могу сказать. Действительно, два разных тайма, — цитирует Хлусевича Sport24. — Очень плохо начали. Будем разбираться, в чем причина. С «Рубином» была похожая ситуация, тоже провели плохой первый тайм».

Также футболист рассказал, что Ваноли сказал команде в перерыве.

«Что конкретно говорил, не скажу. Естественно, Ваноли нам указал на ошибки, подсказал, как их исправить. Джикии и Жиго не будет в игре против «Урала»? Пока не думал об этом, но знаю, что они пропустят. У нас есть футболисты, которые могут их заменить», — добавил Хлусевич.

21-летний полузащитник поделился мнением и о жеребьевке БЕТИСИТИ Кубка России.

«Приятно. Почему? С главным тренером «Енисея» Вадимом Гараниным я начинал в молодежке «Арсенала». Буду рад с ним встретиться», — отметил Хлусевич.

Благодаря победе над «Крыльями Советов» «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ, набрав 34 очка в 27 матчах. 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-01-khlusevich-spartak-ochen-plokho-nachal-match-s-krylyami-budem-razbiratsya-v-chem-prichina
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