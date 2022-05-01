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Газизов: «Дождались, что «Химки» забили гол. У них был один момент, они его использовали»

Генеральный директор «Уфы» прокомментировал ничью в матче с «Химками»
Мария Куцубеева
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1).

— Дождались, что «Химки» забили гол. У них был один момент, они его использовали. Мне кажется, надо поздравить команду «Химки» с очень хорошей игрой, с тем, что они мужественно играли, защищались. Поражения в этой игре просто не должно было быть. У нас много моментов. Понимаю «Химки», что очень обидно проигрывать, но по-футбольному «Уфа» не заслужила поражения.

— Вы сказали, что хотели бы, чтобы быстрее вносились коррективы. Это вопрос к тренеру?

— Да, я сказал Алексею Борисовичу: «Мне б хотелось так». Понятно, может, это на эмоциях.

Команда из столицы Башкортостана располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в 27 матчах.

ФК Уфа
ФК Химки
Шамиль Газизов
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
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Рубин – Сочи
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Краснодар – Ростов
 2 : 1
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Зенит – Локомотив
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