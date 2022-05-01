Газизов: «Дождались, что «Химки» забили гол. У них был один момент, они его использовали»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1).

— Дождались, что «Химки» забили гол. У них был один момент, они его использовали. Мне кажется, надо поздравить команду «Химки» с очень хорошей игрой, с тем, что они мужественно играли, защищались. Поражения в этой игре просто не должно было быть. У нас много моментов. Понимаю «Химки», что очень обидно проигрывать, но по-футбольному «Уфа» не заслужила поражения.

— Вы сказали, что хотели бы, чтобы быстрее вносились коррективы. Это вопрос к тренеру?

— Да, я сказал Алексею Борисовичу: «Мне б хотелось так». Понятно, может, это на эмоциях.

Команда из столицы Башкортостана располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в 27 матчах.