Полузащитник «Спартака» Бакаев дал прогноз на бой Макгрегора против Порье

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, чего ждет от боя Конора Макгрегора и Дастина Порье на UFC 257.

«Я думаю, у Конора будет агрессивное начало, как всегда. Он ставку делает — 60 секунд. Он будет понимать, чем дальше он заходит, тем больше будет уставать. Порье и в пятом раунде дерется как в первом. Так что, если бой дойдет до 4-5 раунда, Порье выиграет Конора. Он не проигрывает такие бои.



Я в любом случае за Порье буду болеть, думаю, он победит. В первом бое он проиграл ему за 90 секунд. Думаю, он будет это в голове держать и будет осторожнее. Он даст ему поработать и с третего раунда начнет разбивать», — цитирует игрока пресс-служба «Спартака».

Ранее бойцы показали почти идентичный вес: 156 фунтов (70,7 кг) у Порье и 155 фунтов (70,3 кг) у Конора на контрольном взвешивании.

Поединок пройдет 24 января рано утром по московскому времени в Абу-Даби.