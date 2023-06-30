Полузащитник «Сочи» Юсупов обратился к Жоаозиньо
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов обратился к вингеру команды Жоаозиньо, который покинул клуб по окончании контракта.
«Жалко расставаться с хорошим игроком и главное с хорошим человеком, всегда на связи, Жозе бро», — написал хавбек в соцсетях.
9 июня «Сочи» сообщил об уходе Жоаозиньо. 34-летний футболист выступал за сочинцев с 2020 года. Всего он провел 74 матча в составе «Сочи», отметился 9 голами и 8 результативными передачами.
Также футболист играл за такие российские команды, как «Динамо» и «Краснодар». В августе 2016 года бразилец получил паспорт РФ.
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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