Владимир Пономарев: «Чалову лучше остаться в ЦСКА и взять пример с Акинфеева»
Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, стоит ли форварду Федору Чалову уезжать в европейский клуб.
«Чалову лучше всего остаться в ЦСКА. Надо брать пример с Акинфеева, который никуда не дергался и никуда не хотел. Игорь — хороший пример для молодых футболистов. Зачем Чалову рваться куда-то? Он не такого уровня футболист, чтобы играть в Европе. Федор может себя проявить только в ЦСКА. Посмотрим, как он сыграет в следующем сезоне. У Чалова не такие уж серьезные данные, чтобы играть в хороших командах Европы», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».
Ранее сообщалось об интересе к Чалову со стороны «Галатасарая» и «Марселя».
В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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