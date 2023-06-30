Сергей Белоголовцев: «С «Зенитом» никто не сможет бороться в новом сезоне»

Актер Сергей Белоголовцев предположил, сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство в новом сезоне.

«С «Зенитом», как в прошлом, так и в нынешнем сезоне никто не сможет бороться. Чтобы «Спартаку» бороться с «Зенитом», ему нужно купить такой же состав. На каждую позицию нужен игрок высокого уровня, иначе никаких шансов не будет. Все это настолько девальвирует чемпионат России, что его скоро вообще никто не будет смотреть. В моей тусовке все говорят, что первое место в прошедшем сезоне за ЦСКА, потому что «Зенит» никто не рассматривает, как объект для интереса. Все клубы должны договориться о том, чтобы играть с «Зенитом» молодежным составом. Пусть петербуржцы наслаждаются результатами 7:0, 8:0, а остальные клубы РПЛ между собой разбираются. Это было бы очень прикольно», — сказал Белоголовцев «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 чемпионом РПЛ стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Вторым стал ЦСКА (58), на третьей строчке — «Спартак» (54).