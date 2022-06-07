Нобоа: «По поводу перехода Владимира Федотова в ЦСКА я не знаю, ничего не слышал»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отреагировал на слухи о назначении главного тренера сочинского клуба Владимира Федотова на должность тренера ЦСКА.

«Реально? По поводу перехода Владимира Федотова в ЦСКА я не знаю, ничего не слышал, у меня отпуск, я сейчас в Эквадоре. Рассматриваю ли для себя переезд в Москву? Пока я не думаю об этом, когда вернусь, возможно, пообщаемся с ними. Посмотрим», — сказал Нобоа Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что о назначении Федотова главным тренером ЦСКА могут официально объявить в ближайшие дни.

В сезоне-2021/22 «Сочи» под руководством Федотова выиграл серебряные медали Тинькофф РПЛ.