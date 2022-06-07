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Нобоа: «По поводу перехода Владимира Федотова в ЦСКА я не знаю, ничего не слышал»

Нобоа отреагировал на возможное назначение Федотова главным тренером ЦСКА
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отреагировал на слухи о назначении главного тренера сочинского клуба Владимира Федотова на должность тренера ЦСКА.

«Реально? По поводу перехода Владимира Федотова в ЦСКА я не знаю, ничего не слышал, у меня отпуск, я сейчас в Эквадоре. Рассматриваю ли для себя переезд в Москву? Пока я не думаю об этом, когда вернусь, возможно, пообщаемся с ними. Посмотрим», — сказал Нобоа Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что о назначении Федотова главным тренером ЦСКА могут официально объявить в ближайшие дни.

В сезоне-2021/22 «Сочи» под руководством Федотова выиграл серебряные медали Тинькофф РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashchitnik-sochi-noboa-otreagiroval-na-vozmozhnoe-naznachenie-fedotova-glavnym-trenerom-tsska-1284624/
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Кристиан Нобоа
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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