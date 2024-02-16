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16 февраля, 12:58

Зе Турбо назвал Юрана русским Моуринью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Пари НН» Зе Турбо сравнил Сергея Юрана с Жозе Моуринью.

«Сергей Юран — русский Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком. Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Зе Турбо провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро. Контракт африканского нападающего с «Пари НН» истекает 30 июня 2026 года.

После 18 туров РПЛ нижегородский клуб располагается на 9-м месте, набрав 24 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ze-turbo-sergej-yuran-russkij-mourin-yu/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Жозе Моуринью
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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