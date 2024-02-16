Зе Турбо назвал Юрана русским Моуринью

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо сравнил Сергея Юрана с Жозе Моуринью.

«Сергей Юран — русский Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком. Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Зе Турбо провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро. Контракт африканского нападающего с «Пари НН» истекает 30 июня 2026 года.

После 18 туров РПЛ нижегородский клуб располагается на 9-м месте, набрав 24 очка.