Глебов о Карпине: «Георгич как-то сказал: «Я и виски в свое время мог выпить и чего дальше». Какой же он крутой»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал об отношении главного тренера команд Валерия Карпина к употреблению алкоголя.

«Он жестко не запрещает. Главное — в меру. На какой-то теории в «Ростове» Георгич сказал: «Я и виски в свое время мог выпить — и чего дальше? Я этим не горжусь». Думаю: какой же он крутой, если так спокойно говорит об этом игрокам. Я считаю, что вот так, через откровенность, Георгич нас и объединил», — цитирует Глебова Sport24.

После первой половины сезона РПЛ «Ростов» с 35 очками идет на третьем месте.