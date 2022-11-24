Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:09

Глебов о Карпине: «Георгич как-то сказал: «Я и виски в свое время мог выпить и чего дальше». Какой же он крутой»

Глебов рассказал об отношении Карпина к алкоголю
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал об отношении главного тренера команд Валерия Карпина к употреблению алкоголя.

«Он жестко не запрещает. Главное — в меру. На какой-то теории в «Ростове» Георгич сказал: «Я и виски в свое время мог выпить — и чего дальше? Я этим не горжусь». Думаю: какой же он крутой, если так спокойно говорит об этом игрокам. Я считаю, что вот так, через откровенность, Георгич нас и объединил», — цитирует Глебова Sport24.

После первой половины сезона РПЛ «Ростов» с 35 очками идет на третьем месте.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-glebov-na-kakoy-to-teorii-v-rostove-karpin-skazal-ya-i-viski-v-svoye-vremya-mog-vypit-i-chego-dalshe

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Валерий Карпин
ФК Ростов
Данил Глебов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто виноват в конфликте между Фоссесхолм и Степановой. Наша лыжница все объяснила
Германия закрыла рты, Дания предлагает выйти из ФИФА. Европейские сборные протестуют на ЧМ
Суд в Москве арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта
В постпредстве РФ при ООН высмеяли главу миссии Украины за непристойный жест
В ДНР сформировали подразделение из украинских военнопленных
Как получить пособие на первого ребенка
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Семак: «Зенит» не настолько силен, чтобы позволить себе играть двумя составами»
Горшков высказался о возможном уходе из «Крыльев Советов» зимой
Егор Пруцев оценил свою игру за «Црвену Звезду» против «Зенита»
Ежов о возможном уходе футболистов из «Крыльев Советов»: «Хочется, чтобы команда была сплоченной, но мы не все решаем»
В РФС рассказали, будут ли судьи в РПЛ добавлять много времени к таймам по аналогии с ЧМ-2022
В РФС рассказали о ходе переговоров о покупке оборудования для определения офсайдных линий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глебов рассказал, за что его отчислили из «Локомотива»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости