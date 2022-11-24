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Сегодня, 12:38

Гаджиев предположил, что Бердыев может возглавить «Рубин» после ухода из иранского «Трактора»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер иранского «Трактора» Курбан Бердыев подал заявление об отставке.

«Мы не знаем, какие были договоренности у Бердыева с «Трактором». Может, он договаривался таким образом, что может вернуться, если будет какое-то приглашение. Мы знаем Бердыева как человека, который тщательно взвешивает свои поступки. Его возвращение в Россию для нашего футбола — хорошо. Он квалифицированный тренер с большим опытом. Он может помочь российскому футболу», — сказал Гаджиев «СЭ».

Также Гаджиев предположил, какой клуб может возглавить Бердыев.

«Бердыев может возглавить любой клуб, который ему будет интересен. Недавно в «Урал» вернулся Гончаренко, с которым в свое время клуб жестко разошелся. Но Иванов проявил мудрость, вернув Гончаренко. Бердыев когда-то ушел из «Рубина», может, сегодня он туда вернется. «Сочи»? У Бердыева, когда он работал в «Ростове», думаю, были контакты, когда там играл Борис Ротенберг. Он тогда играл нормально и часто. Сейчас же кто «Сочи» возглавляет? Думаю, это правильные предложения, что Бердыев может возглавить «Рубин» или «Сочи», — сказал Гаджиев «СЭ».

На прошлой неделе появилась информация, что Бердыев, который с 20 июня 2022 года работал с «Трактором», станет новым главным тренером «Сочи».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

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Сербия

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Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

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Германия 1
Япония 2
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Гаджи Гаджиев
Курбан Бердыев
1
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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