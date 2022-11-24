Гаджиев предположил, что Бердыев может возглавить «Рубин» после ухода из иранского «Трактора»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер иранского «Трактора» Курбан Бердыев подал заявление об отставке.

«Мы не знаем, какие были договоренности у Бердыева с «Трактором». Может, он договаривался таким образом, что может вернуться, если будет какое-то приглашение. Мы знаем Бердыева как человека, который тщательно взвешивает свои поступки. Его возвращение в Россию для нашего футбола — хорошо. Он квалифицированный тренер с большим опытом. Он может помочь российскому футболу», — сказал Гаджиев «СЭ».

Также Гаджиев предположил, какой клуб может возглавить Бердыев.

«Бердыев может возглавить любой клуб, который ему будет интересен. Недавно в «Урал» вернулся Гончаренко, с которым в свое время клуб жестко разошелся. Но Иванов проявил мудрость, вернув Гончаренко. Бердыев когда-то ушел из «Рубина», может, сегодня он туда вернется. «Сочи»? У Бердыева, когда он работал в «Ростове», думаю, были контакты, когда там играл Борис Ротенберг. Он тогда играл нормально и часто. Сейчас же кто «Сочи» возглавляет? Думаю, это правильные предложения, что Бердыев может возглавить «Рубин» или «Сочи», — сказал Гаджиев «СЭ».

На прошлой неделе появилась информация, что Бердыев, который с 20 июня 2022 года работал с «Трактором», станет новым главным тренером «Сочи».