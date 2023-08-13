Агент Бальде — о ситуации с игровым временем в «Спартаке»: «Это решение тренера»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с игровым временем футболиста.

«Это решение тренера. Кейта реагирует профессионально», — сказал Пасторелло «СЭ».

28-летний сенегалец выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за красно-белых, не отличившись результативными действиями. Контракт Бальде с клубом рассчитан до 2025 года.