Полузащитник «Пари НН» Майга: «Сейчас я бы не прожил на 20 тысяч в месяц»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе в табачном ларьке.

— Все думали, что ты работал продавцом сигарет в табачном ларьке.

— Да я сам уже устал от этой истории, ха-ха! Наверное, это моя вина — не так выразился в интервью. В итоге все подумали, что я торговал сигаретами, причем чуть ли не на вокзале! На самом деле я просто развозил табак, помогая другу. Он занимался табачным бизнесом, а я подрабатывал курьером — три-четыре часа в день.

— Сколько получал?

— Около 4 тысяч рублей в день. В месяц выходило под 20 тысяч. Сейчас я бы на них не прожил, но для того времени — нормальная сумма! Главное, что я мог тренироваться, а по выходным играл в футбол. Вопрос заработка на тот момент вообще не стоял — иначе я бы искал что-то в Мали. Главное, чтобы были средства на еду и транспорт.

28-летний малиец Майга перешел в «Пари НН» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 19 матчей.