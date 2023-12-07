Тюкавин заявил, что рано или поздно «Динамо» станет чемпионом

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о том, когда бело-голубые станут чемпионами.

«Постоянно об этом спрашивают, но мы не можем обещать. Каждый из нас старается и думает об этом, знаем, как этого ждут наши болельщики, но постараемся в скором времени это исправить. Рано или поздно это полоса без побед и чемпионств для «Динамо» закончится, и мы поднимем трофей», — приводит слова Тюкавина Sport24.

После 17 туров «Динамо» находится на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 31 очко.