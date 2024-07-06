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Полузащитник «Оренбурга» Вера пройдет медосмотр для перехода в «Химки»

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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», анонсировал переход полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в подмосковную команду.

«По трансферу Лукаса Веры все детали согласованы. Аргентинец должен пройти медосмотр, а все остальные вопросы уже проговорили», — приводит слова Садыгова Sport24.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» финишировал на 12-м месте в чемпионате России.

Источник: Sport24
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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