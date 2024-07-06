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Салихова: «Не вижу логики в этих сумбурных покупках «Спартака»

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что не понимает логики в трансферной политике красно-белых.

«Не вижу логики в этих сумбурных покупках. Такое ощущение, им нужно привезти хоть кого, а там будет видно, что елать с футболистом. Таким образом уже заселили в команду Рябчука, Медину, Бонгонду и Угальде, потратив на них десятки миллионов евро. Если добавится еще несколько новичков в несыгранный состав, не прошедший вместе сборы, то ничего, кроме бесконечных ротаций, отсутствия у самих игроков понимания, кто будет в основе, и критериев попадания в нее, новый менеджмент не несет. Значит, хаос будет набирать обороты. Плюс, многонациональность в составе никогда не работала на пользу команде. Во всем нужен баланс», — приводит слова Салиховой Metaratings.

В сезоне-2023/24 в «Спартак» пришли Тео Бонгонда, Хесус Медина, Олег Рябчук, Срджан Бабич и Манфред Угальде. В летнее трансферное окно красно-белые подписали контракт с 32-летним бразильцем Виллианом Жозе.

«Спартак» в чемпионате России-2023/24 занял пятое место, набрав 50 очков. Победителем турнира стал «Зенит», второе место — у «Краснодара», третье — у «Динамо».

Источник: Metaratings.ru
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Тео Бонгонда
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
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