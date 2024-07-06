Салихова: «Не вижу логики в этих сумбурных покупках «Спартака»
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что не понимает логики в трансферной политике красно-белых.
«Не вижу логики в этих сумбурных покупках. Такое ощущение, им нужно привезти хоть кого, а там будет видно, что елать с футболистом. Таким образом уже заселили в команду Рябчука, Медину, Бонгонду и Угальде, потратив на них десятки миллионов евро. Если добавится еще несколько новичков в несыгранный состав, не прошедший вместе сборы, то ничего, кроме бесконечных ротаций, отсутствия у самих игроков понимания, кто будет в основе, и критериев попадания в нее, новый менеджмент не несет. Значит, хаос будет набирать обороты. Плюс, многонациональность в составе никогда не работала на пользу команде. Во всем нужен баланс», — приводит слова Салиховой Metaratings.
В сезоне-2023/24 в «Спартак» пришли Тео Бонгонда, Хесус Медина, Олег Рябчук, Срджан Бабич и Манфред Угальде. В летнее трансферное окно красно-белые подписали контракт с 32-летним бразильцем Виллианом Жозе.
«Спартак» в чемпионате России-2023/24 занял пятое место, набрав 50 очков. Победителем турнира стал «Зенит», второе место — у «Краснодара», третье — у «Динамо».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -