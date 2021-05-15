«Краснодар» продлил контракт с Кристианом Рамиресом до 2025 года
«Краснодар» достиг соглашения с защитником Кристианом Рамиресом о продлении контракта на три года, сообщает официальный сайт клуба 15 мая.
Изначально срок его трудового соглашения завершался в конце июня 2022 года, новая дата окончания контракта — 30 июня 2025 года.
Эквадорский защитник выступает за «Краснодар» больше четырех лет. Он провел за черно-зеленых 135 матчей, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139227
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