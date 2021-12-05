Федотов — про пенальти: «Там было мизерное касание»
21:36
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2) высказался в отношении пенальти.
— Есть ли вопросы по пенальти в ваши ворота?
— Будем смотреть. Там было мизерное касание, никто там не избивал. Мяч, как нам заявляли в прошлом матче, был на неигровом расстоянии. Здесь игрок упал, и нас наказали.
— Держали ли в уме сегодня результат «Динамо» и других команд?
— Мы от себя отталкивались, была задача набрать очки. Настраивались на непростой матч, но, думаю, он был очень интересным. С нашей стороны не хватило голов.
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю