Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2) высказался в отношении пенальти.

— Есть ли вопросы по пенальти в ваши ворота?

— Будем смотреть. Там было мизерное касание, никто там не избивал. Мяч, как нам заявляли в прошлом матче, был на неигровом расстоянии. Здесь игрок упал, и нас наказали.

— Держали ли в уме сегодня результат «Динамо» и других команд?

— Мы от себя отталкивались, была задача набрать очки. Настраивались на непростой матч, но, думаю, он был очень интересным. С нашей стороны не хватило голов.