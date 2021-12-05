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Федотов — про пенальти: «Там было мизерное касание»

21:36
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2) высказался в отношении пенальти.

— Есть ли вопросы по пенальти в ваши ворота?

— Будем смотреть. Там было мизерное касание, никто там не избивал. Мяч, как нам заявляли в прошлом матче, был на неигровом расстоянии. Здесь игрок упал, и нас наказали.

— Держали ли в уме сегодня результат «Динамо» и других команд?

— Мы от себя отталкивались, была задача набрать очки. Настраивались на непростой матч, но, думаю, он был очень интересным. С нашей стороны не хватило голов.

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Данил Алешин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры