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Полузащитник молодежной команды «Локомотива» получил сотрясение мозга

12:19
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Полузащитник «Локомотива» Евгений Морозов получил травму в матче молодежного первенства против «Краснодара», сообщает Twitter московского клуба.

«Евгений Морозов предположительно получил сотрясение мозга при столкновении с нападающим «Краснодара» в концовке первого тайма матча молодежных составов. Сейчас Женя в больнице вместе с одним из медицинских работников клуба. Как только станет известно больше, мы сразу сообщим», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 18-летний воспитанник «Локомотива» провел за красно-зеленых 4 матча в молодежном чемпионате и забил 1 гол.

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