Полузащитник молодежной команды «Локомотива» получил сотрясение мозга

Полузащитник «Локомотива» Евгений Морозов получил травму в матче молодежного первенства против «Краснодара», сообщает Twitter московского клуба.

«Евгений Морозов предположительно получил сотрясение мозга при столкновении с нападающим «Краснодара» в концовке первого тайма матча молодежных составов. Сейчас Женя в больнице вместе с одним из медицинских работников клуба. Как только станет известно больше, мы сразу сообщим», — говорится в сообщении.

Евгений Морозов предположительно получил сотрясение мозга при столкновении с нападающим «Краснодара» в концовке первого тайма матча молодёжных составов. Сейчас Женя в больнице вместе с одним из медицинских работников клуба. pic.twitter.com/Cy7ZnQ84oa — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 24, 2019

В нынешнем сезоне 18-летний воспитанник «Локомотива» провел за красно-зеленых 4 матча в молодежном чемпионате и забил 1 гол.