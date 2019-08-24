Полузащитник молодежной команды «Локомотива» получил сотрясение мозга
Полузащитник «Локомотива» Евгений Морозов получил травму в матче молодежного первенства против «Краснодара», сообщает Twitter московского клуба.
«Евгений Морозов предположительно получил сотрясение мозга при столкновении с нападающим «Краснодара» в концовке первого тайма матча молодежных составов. Сейчас Женя в больнице вместе с одним из медицинских работников клуба. Как только станет известно больше, мы сразу сообщим», — говорится в сообщении.
Евгений Морозов предположительно получил сотрясение мозга при столкновении с нападающим «Краснодара» в концовке первого тайма матча молодёжных составов. Сейчас Женя в больнице вместе с одним из медицинских работников клуба. pic.twitter.com/Cy7ZnQ84oa— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 24, 2019
В нынешнем сезоне 18-летний воспитанник «Локомотива» провел за красно-зеленых 4 матча в молодежном чемпионате и забил 1 гол.