Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии, информирует пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что футболист выбыл из-за травмы на длительный срок.

«Сегодня полузащитник «Локомотива» был успешно прооперирован в клинике в Испании. Представители нашего клуба постоянно на связи с оперирующим хирургом для отслеживания состояния футболиста. Ближайшие несколько недель Жемалетдинов проведет в клинике, где будет начат первый этап реабилитации», — говорится в Telegram-канале «Локомотива».

В прошедшем сезоне Жемалетдинов забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.