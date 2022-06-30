Губерниев о новом тренере «Локомотива»: «Сначала подумал, что это Цеденбал из Монголии»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Йозефа Циннбауэра главным тренером «Локомотива».

«Я сначала подумал, что это Цеденбал из Монголии. Но он не совсем футбольный тренер и уже умер. Если говорить серьезно, то какие-то странные решения. У нас, в конце концов, и Семин грезит о том, чтобы вновь тренировать и много наших молодых тренеров, среднего возраста и выше среднего. А назначают всяких Цеденбалов и даже не из Монголии», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

30 июня немецкий специалист Циннбауэр был назначен на должность главного тренера «Локомотива». Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.

Юмжагийн Цеденбал был партийным деятелем Монгольской Народной Республики.