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Губерниев о новом тренере «Локомотива»: «Сначала подумал, что это Цеденбал из Монголии»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Йозефа Циннбауэра главным тренером «Локомотива».

«Я сначала подумал, что это Цеденбал из Монголии. Но он не совсем футбольный тренер и уже умер. Если говорить серьезно, то какие-то странные решения. У нас, в конце концов, и Семин грезит о том, чтобы вновь тренировать и много наших молодых тренеров, среднего возраста и выше среднего. А назначают всяких Цеденбалов и даже не из Монголии», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

30 июня немецкий специалист Циннбауэр был назначен на должность главного тренера «Локомотива». Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.

Юмжагийн Цеденбал был партийным деятелем Монгольской Народной Республики.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
Йозеф Циннбауэр
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