Пономарев отреагировал на приостановление контрактов с Арнором Сигурдссоном и Чидере Эджуке

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал приостановление контрактов с Арнором Сигурдссоном и Чидере Эджуке.

«Эджуке — непонятный игрок. Во что он играет? Он в детском доме, наверное, рос. Бестолковый парень! Сигурдсон более толковый игрок. Грамотный игрок. Вот это потеря», — сказал Пономарев «СЭ».

Футболисты воспользовались поправкой ФИФА, которая позволяет приостановить соглашение с клубом до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Сигурдссон в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Венецию». В 11 матчах он не отметился результативными действиями. Контракт хавбека рассчитан до июня 2024 года.