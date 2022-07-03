Пономарев: «Эджуке — непонятный игрок, а вот Сигурдссон — потеря для ЦСКА»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал приостановление контрактов с Арнором Сигурдссоном и Чидере Эджуке.
«Эджуке — непонятный игрок. Во что он играет? Он в детском доме, наверное, рос. Бестолковый парень! Сигурдсон более толковый игрок. Грамотный игрок. Вот это потеря», — сказал Пономарев «СЭ».
Футболисты воспользовались поправкой ФИФА, которая позволяет приостановить соглашение с клубом до 30 июня 2023 года.
В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Сигурдссон в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Венецию». В 11 матчах он не отметился результативными действиями. Контракт хавбека рассчитан до июня 2024 года.
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3
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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