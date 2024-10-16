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Батраков: «Кто из футболистов вдохновлял меня? Первый, за кем я начал следить — Руни, если говорить о «Локо» — Лоськов»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, на кого из российских и иностранных футболистов он ориентировался в детстве.

«Кто из футболистов вдохновлял меня? В сборной, наверное, не назову никого. Я уже говорил в разных интервью, что первым футболистом, за которым я начал следить, был Уэйн Руни. Когда я попал в академию «Локомотива», если говорить о «Локо» и сборной — это Дмитрий Лоськов. Я немного застал его игры вживую, понятно, что уже под конец его карьеры, но все равно все было видно — как он двигается, что делает», — сказал Батраков в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Батраков — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2024/25 19-летний хавбек забил 7 голов и сделал 6 результативных передач в 14 матчах за команду во всех турнирах.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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