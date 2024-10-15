Рэпер ST считает, что «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне

Рэпер и болельщик «Спартака» Александр Степанов, более известный как ST, в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Работа Станковича чудесная. Команда прекрасная. Считаю, что в этом году «Спартак» станет чемпионов РПЛ. Возможно, еще и Кубок России возьмем. Суперкубок между собой будем проводить», — сказал Степанов «СЭ».

«Спартак» после 11-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Красно-белые отстают от первого места на 8 очков.