Батраков: «Отпуск провел отлично. Постараюсь радовать болельщиков в весенней части»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о зимнем отпуске.

«Отпуск провел отлично, достаточно времени дали. Посетил много стран: Италию, Испанию, Франции, на море в Индонезии. Поэтому все хорошо. Сейчас буду работать на сборах и постараюсь также радовать болельщиков своей игрой в весенней части», — сказал Батраков после получения премии «Первая пятерка».

В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

(Дарик Агаларов)