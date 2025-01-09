Кузнецов считает, что ЦСКА зимой нужно приобрести такого нападающего, как Угальде

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос о том, какие позиции надо укрепить армейскому клубу во время зимнего трансферного окна.

«ЦСКА зимой нужно приобрести такого нападающего, как Угальде. Гуарирапа и Койта не забивают, а Мусаев одному сложно. Нужно в помощь Тамерлану найти игрока быстрого, мобильного, техничного и главное — забивного, которые есть в том же «Спартаке».

Также армейцам не помешает усилению в линию полузащиты, несмотря на то, что есть Обляков и Файзуллаев. Так что, если не делается ставка на Кисляка и Глебова, то нужно еще одного игрока в среднюю линию. Потому что Миралем — это не то. Ну и в оборону... Говорят, что Милан Гайич не устраивает по каким-то причинам. Наверное, нужен еще один крайний защитник. А центральных и так хватает», — заявил Кузнецов «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ красно-синие набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.