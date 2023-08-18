Полузащитник «Крыльев» Гарре из-за травмы выбыл на три недели

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«(Гарре) Повредил связки голеностопного сустава. Пока ориентировочно (выбыл) на три недели. Посмотрим, что дальше. Дополнительные исследования проведем, будет более-менее ясно. Сейчас увидите, он выйдет на своих ногах», — цитирует РИА «Новости» главного врача самарцев Сергея Артамонова.

23-летний аргентинец забил единственный гол самарцев в матче с «Рубином» и был заменен сразу после окончания первого тайма. В текущем сезоне Гарре забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах РПЛ.